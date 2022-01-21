В Орловской области усилят телефонную линию «122»

О подготовке региона к новой волне COVID-19 рассказала первый зампред областного правительства Татьяна Крымова.

В ближайшее время будет увеличено количество линий и число операторов региональной службы «122». Номер будет доступен круглосуточно. О проводимой в этом направлении работе рассказала первый зампред областного правительства Татьяна Крымова.



Параллельно пополняются аптечные запасы. Данные о наличии конкретных препаратов будут оперативно публиковаться на сайте департамента здравоохранения Орловской области.



Также продолжают свою работу волонтеры. Они по-прежнему готовы доставить продукты и лекарства. Заявки будут приниматься по телефону или через чат.