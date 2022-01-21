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17:55, 21 января 2022 года

На Орловщине с начала года подорожал капитальный ремонт

Вслед за этим может подорожать и текущий ремонт. Этот вопрос уже рассматривают депутаты орловского горсовета. Причин подорожания ремонтных работ много. Конечные получатели услуги, то есть жители многоквартирных домов, хотят только одного - чтобы работа была качественной. Корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселев разбирался в тарифной политике.


Заниженный изначально, много лет не индексированный, самый низкий в ЦФО - таким был взнос на капитальный ремонт в многоквартирных домах Орловщины ещё в декабре 2021 года. С 1 января наступившего года всё изменилось - инфляцию нагнали, учли рост цен на строительные материалы и работы, и тариф на капремонт стал гораздо ощутимее.
 
Владимир Слизовский, и.о. директора регионального фонда капремонта МКД на территории Орловской области: «Житель за квартиру в 60 кв. метров платил 417 рублей 9 копеек, теперь он будет платить 994 рубля 8 копеек».
 
В тоже время ещё по старому тарифу только жители областного центра задолжали за капремонт больше полу миллиарда рублей. Ещё около 150 миллионов должны юрлица и муниципалитеты. Все эти факторы с годами приобрели накопительный эффект.
 
Владимир Слизовский, и.о. директора регионального фонда капремонта МКД на территории Орловской области: «Из года в год это накапливалось. Это получается недофинансирование нашего капитального ремонта. То есть дома, которые на конец программы, их строить окажется не за что. У нас дефицит составит порядка 20 миллиардов рублей».
 
И всё же ситуация, в которой находится фонд капитального ремонта, сострадания у жителей региона не вызывает. Причина - достаточное количество негативных примеров. Начиная от 30 крыш, которые недоделанными сейчас перезимовывают, заканчивая домами на улице Ленина в Орле - работы начались весной 2016 года, не завершены до сих пор. Подрядчика уже не существует, спустя шесть лет нужен новый проект. Где деньги искать - неизвестно. 
 
Самовольно распоряжаться средствами других многоквартирных домов, чтобы завершить ремонт на проблемных объектах, фонд не может - подсудное дело. Если претензии к подрядчику дошли до суда, это может затянуться на годы. Если у строителей недостаточно сил для завершения работ в срок, круг замыкается. Народный фронт такие сообщения получает десятками. Последний факт - на Комсомольской, 144 - тоже подтвердился. Общественники считают проблему системной.
 
Юрий Власов, член регионального штаба Народного фронта: «Это не один дом. Нам поступали предложение приехать на другие дома в Орле, которые находятся в разных районах города. Несколько десятков, судя по всему, таких домов у нас осталось не закрытыми».
 
Орловцы же признаются, что платить больше готовы - при гарантиях, что капитальный ремонт будет качественным.
 
Что касается домов, где капитальный ремонт затянулся, выход пока только один - просить деньги на завершение работ в правительстве области или выходить с проблемой уже на федеральный уровень.



Антон Киселёв


 
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