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21:20, 21 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловщина - в лидерах по уровню коллективного иммунитета. Но ежесуточные показатели заболеваемости остаются высокими.

- За капремонт будем платить больше. С чем это связано, узнал корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв.

- Орловская инициатива о содержании Вечных огней нашла поддержку президента.

- Орловская глубинка наслаждается звучанием саксофона. С исполнителем встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.

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