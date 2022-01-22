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21:20, 21 января 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Орловщина - в лидерах по уровню коллективного иммунитета. Но ежесуточные показатели заболеваемости остаются высокими.
- За капремонт будем платить больше. С чем это связано, узнал корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв.
- Орловская инициатива о содержании Вечных огней нашла поддержку президента.
- Орловская глубинка наслаждается звучанием саксофона. С исполнителем встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.
Вести-Орёл