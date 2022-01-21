Главная » Новости



18:20, 21 января 2022 года В феврале на Орловщине стартует тренировка к сдаче ЕГЭ Выпускники, сдающие в этом году госэкзамен, не имели возможности пройти подобное испытание в 9-м классе. В 2020 году из-за пандемии итоговую аттестацию отменили. Чтобы подготовиться к ЕГЭ, учащиеся 11-х классов могут пройти пробное тестирование в ОРЦОКО.





Выпускник 11 класса Кирилл Головко, как и все его сверстники, оказался в числе тех, кому в 2020 году «повезло» - коронавирус помог стать старшеклассником без сдачи ОГЭ. Но сейчас решение, которое тогда вызвало только положительные эмоции, заставляет изрядно понервничать. Кирилл Головко, ученик 11 класса: «Тогда меня это обрадовало, но чуть позже стало смущать, что у меня нет опыта сдачи экзаменов в необходимых условиях и соответственно нет опыта для ЕГЭ». И этот факт, не меньше чем выпускника, волнует его родителей. Процедура сдачи Единого Государственного Экзамена - дело не шуточное, мелочей в этом вопросе нет. Важно не только правильное заполнение бланков, но и цвет чернил, которыми они заполнены, - исключительно черный. Вероника Головко, мама ученика 11 класса: «ЕГЭ - экзамен особый, и со временем наколяются страсти, растёт умственное напряжение. Я думаю, что пробный экзамен это великолепная возможность понять, что ты имеешь на данный момент». На протяжении нескольких лет выпускникам 9-х и 11-х классов предлагают испытать свои силы - пройти тренировочное тестирование. Это возможность попасть в условия пункта проведения экзамена, пройти все этапы от предоставления документов до выполнения заданий. КИМы аналогичны тем, что ребята получат во время ОГЭ или ЕГЭ. Результат такой умственной тренировки даст понять, что стоит подтянуть, и на сколько баллов можно рассчитывать на основном экзамене. К нему, кстати, готовятся и эксперты. В течение недели они изучали правила оценки работ. Любой экзамен - стресс, говорят психологи. И страх перед ним - норма. Анна Трухина, педагог-психолог консультационной службы ППМС-центр: «Страх помогает собраться, мобилизовать свои ресурсы и показать лучший результат, на который вы способны. А родителям хотелось бы напомнить: если вы хотите, чтобы ваш ребёнок хорошо сдал экзамены, нужно успокоиться самим, не впадать в истерику, ведь дети очень хорошо чувствуют ваше состояние». При этом специалисты советуют: какой бы не была нагрузка, перерывы на отдых необходимы. Не навредит тихий час днём. Ну а пробное тестирование поможет психологически подготовиться. Светлана Тихоновская, заместитель директора регионального центра оценки качества образования Орловской области: «Мы в этом году проводим тренировочные тестирование с 5 по 20 февраля. Каждую субботу и воскресенье двери нашего центра открыты для всех желающих. Расписанием тренировочного тестирования предусмотрены два резервных дня 19 и 20 февраля». В эти дни можно сдать любой из выбранных предметов. В списке их - 11. Записаться на тестирование можно до 28 января через школу, либо самостоятельно в ОРЦОКО.





Анна Вайсергисер





Новости СМИ2