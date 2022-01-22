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8:20, 22 января 2022 года

Больше половины орловских продавцов торговали с нарушениями маркировки товаров

Роспотребнадзор проверил сбыт меховых, обувных и парфюмерных изделий, а также места сбыта продукции легкой промышленности, табака, шин и фототоваров.


Управление Роспотребнадзора по Орловской области провела 229 инспекций в части сбыта маркированных товаров. Нарушения идентификации продукции были найдены на 132 объектах, что составляет 58% от всего объема проверенных продавцов.
 
Исследованию подвергли меховые, обувные и парфюмерные изделия, а также продукцию легкой промышленности, табак, шины и фототовары. Каждый четвертый продукт из данного списка продавался с нарушениями правил маркировки.
 
По итогам рейдов возбуждено 130 административных дел. По большинству из них назначены штрафы, вся сумма которых пока составляет полтора миллиона рублей. Конфисковано 5,4 тыс. штук немаркированных товаров. 
 
Маркировка подразумевает под собой особый знак на товарах для их распознавания и отслеживания на всех этапах – от производства до сбыта или списания.



Артём Ежаков


 
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