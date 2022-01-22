Мэрия Орла напоминает горожанам контакты для жалоб

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9:44, 22 января 2022 года
Мэрия Орла напоминает горожанам контакты для жалобЗа 2021 год по различным каналам в администрацию пришло порядка полутора тысяч сообщений.
Мэрия Орла напоминает горожанам контакты для обращений. С администрацией можно связаться по номеру: +7 (910) 202-57-00. Здесь принимаются только текстовые заявки – по СМС или через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram.
Наиболее проблемные вопросы можно адресовать мэру Орла Юрию Парахину в социальных сетях «ВКонтакте»
и Instagram
.
Артём Ежаков