Мэрия Орла напоминает горожанам контакты для жалоб

За 2021 год по различным каналам в администрацию пришло порядка полутора тысяч сообщений.

Мэрия Орла напоминает горожанам контакты для обращений. С администрацией можно связаться по номеру: +7 (910) 202-57-00. Здесь принимаются только текстовые заявки – по СМС или через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram.



Instagram, Facebook,

Также мэрия готова к обращениям в социальных сетях «ВКонтакте» «Одноклассники» . На сайте городской администрации доступна интернет-приемная