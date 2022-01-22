суббота 22.01.2022 14:54:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:50, 22 января 2022 года

На лекарства орловским надомным больным COVID-19 выделят 10 млн рублей

Финансирование предусмотрено из региональной казны.


В Орловской области дополнительно направят 10 млн рублей из региональной казны на закупку бесплатных лекарств для амбулаторных больных коронавирусом, – передает региональный портал. Дополнительно средства также будут выделяться из государственного бюджета – в прошлом году область получала многомиллионные средства на приобретение лекарств и оборудования для борьбы с COVID-19. Во время недавнего эфира на телеканале «Россия 24» губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что в регионе создан резерв препаратов для лечения коронавируса.
 
Параллельно область продолжает работу над увеличением объемов ПЦР-тестирования. Дополнительно в регион поступило 16 070 экспресс-тестов для дифференциальной диагностики ОРВИ и COVID-19.



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.