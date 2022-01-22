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10:50, 22 января 2022 года На лекарства орловским надомным больным COVID-19 выделят 10 млн рублей Финансирование предусмотрено из региональной казны.







В Орловской области дополнительно направят 10 млн рублей из региональной казны на закупку бесплатных лекарств для амбулаторных больных коронавирусом, – передает региональный портал. Дополнительно средства также будут выделяться из государственного бюджета – в прошлом году область получала многомиллионные средства на приобретение лекарств и оборудования для борьбы с COVID-19. Во время недавнего эфира на телеканале «Россия 24» губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что в регионе создан резерв препаратов для лечения коронавируса. Параллельно область продолжает работу над увеличением объемов ПЦР-тестирования. Дополнительно в регион поступило 16 070 экспресс-тестов для дифференциальной диагностики ОРВИ и COVID-19.





Артём Ежаков





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