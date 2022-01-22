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11:55, 22 января 2022 года Жителей Орловской области пригласили стать экспертами по созданию безбарьерной среды Их компетенция может помочь в приёмке объектов по части удобства людей с ограниченными возможностями здоровья.







Членов реготделений Всероссийского общества инвалидов и неравнодушных к проблемам граждан с ограниченными возможностями здоровья приглашают на семинар по подготовке экспертов в области создания безбарьерной среды по программе обучения Системы добровольной сертификации «Мир, доступный для всех», – сообщили в мэрии Орла. Компетенция прошедших обучение может помочь в приёмке объектов по части удобства лиц с ОВЗ. В Орле подобная практика уже применяется – люди с инвалидностью активно участвуют в проверке работ и обращают внимание на допущенные ошибки. Уже поступило предложение подключать таких граждан к разработке проектов ремонта объектов городской среды – тогда они смогут замечать огрехи уже на стадии проектировки.

до 31 января. Отметим, что для членов реготделений Всероссийского общество инвалидов обучение бесплатное, для сторонних представителей – платное. Все подробности по участию в программе www.sdsvoi.ru в разделе «Обучение экспертов». Заявки принимаются. Отметим, что для членов реготделений Всероссийского общество инвалидов обучение бесплатное, для сторонних представителей – платное.





Артём Ежаков





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