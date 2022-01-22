Пострадавшая от побоев орловчанка добилась мягкого приговора виновнику

За сломанное ребро и повреждённое легкое мужчина проведёт в колонии два с половиной года.

Орловский областной суд оставил в силе приговор в отношении мужчины, умышленно причинившего своей подруге тяжкий вред здоровью. Наказание могло быть строже, однако потерпевшая попросила смягчить приговор. Мужчина проведёт в колонии общего режима два с половиной года.



Из материалов дела следует, что конфликт разгорелся во время алкозастолья. Собутыльники поссорились, и женщина ударила обидчика в глаз. В ответ знакомый избил её, в результате чего у женщины были сломаны рёбра и повреждено лёгкое.

В ходе следствия потерпевшая несколько раз меняла показания, говоря о чувствах к сожителю и угрозах со стороны его друзей, но каждый раз путалась и вновь говорила первоначальные сведения.