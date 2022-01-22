В Орле любитель «пьяной» езды получил реальный срок

Более мягкие наказания за аналогичные нарушения не смогли исправить нарушителя.

В Орловском областном суде отменили решение своих коллег из первой инстанции в отношении любителя «пьяной» езды. Гособвинению удалось добиться смены наказания в виде исправительных работ на 1 год и 2 месяца колонии.



Летом прошлого года нетрезвый мужчина дважды был остановлен сотрудниками ГИБДД. К тому моменту он уже имел наказание за аналогичное преступление в виде обязательных работ, помимо этого имея за плечами нарушения скоростного режима и множество неоплаченных штрафов.