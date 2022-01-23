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8:00, 23 января 2022 года Орловская «Зелёная роща» начнет начислять пени на просроченные квитанции Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.





С 1 января 2022 года региональный оператор по обращению с ТКО «Зелёная роща» вводит практику взимания пени на сумму задолженности. Её размер, исходя из ставки рефинансирования ЦБ, составит 8,5% от суммы долга. За 2021 год регоператором в суд направлено более 3 600 исков на взыскание долгов. В большинстве своем Фемида встаёт на сторону истца.





Артём Ежаков





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