Орловские дорожные инспекторы помогли семье в трудном положении

Один из правоохранителей довёз до дома уже начавших замерзать женщину с детьми, а второй помог водителю исправить поломку.

Орловские дорожные инспекторы помогли семье в трудном положении. В одном из вечерних патрулей капитаны Сергей Аношин и Александр Волченков заметили заглохшую на проезжей части иномарку с включёнными аварийными огнями. Внутри оказалась семья из четырёх человек.

Так как машина уже успела создать затор на дороге, инспекторы помогли дотолкать транспорт до парковочного места. Александр Волченков довёз до дома уже начавших замерзать женщину с двумя детьми, а его коллега в это время помог водителю починить легковушку. Позднее он написал благодарственное письмо в адрес инспекторов.

«Я понимаю, что эти два парня не совершили никакого героического поступка, но вот такая чуткость в сложной ситуации стоит очень многого. Именно такое отношение полицейских ломает стереотипы! Уверен, что мнение людей обязательно станет позитивным, особенно если в гарнизоне орловской полиции будет еще больше вот таких сотрудников», – заявил водитель в письме.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области