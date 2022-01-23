воскресенье 23.01.2022 19:48:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:30, 23 января 2022 года

В Орловской области восемь иностранцев получили документы, подтверждающие прохождение дактилоскопической регистрации и фотографирования

29 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 274–ФЗ в соответствии с которым дактилоскопической регистрации, фотографированию и медицинскому освидетельствованию подлежат иностранцы, въехавшие в Россию с рабочей целью, а также все остальные категории иностранных граждан, прибывшие на срок более 90 дней.


На минувшей неделе восемь иностранных граждан прошли предусмотренные законодательные процедуры по дактилоскопической регистрации, фотографированию, предоставив результаты медицинского освидетельствования, и получили соответствующие документы.
 
Управление по вопросам миграции регионального УМВД напоминает: трудовым мигрантам отводится 30 дней для прохождения указанных процедур, для всех остальных иностранных граждан – 90 дней с даты въезда в Россию. Прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирования и приём документов о результатах медицинского освидетельствования осуществляется в территориальных органах внутренних дел по месту жительства.
 
Дактилоскопическую регистрацию и фотографирование указанные категории иностранных граждан обязаны будут проходить один раз, а медицинское освидетельствование – при каждом новом въезде в Россию.
 
Медицинское освидетельствование проходят в следующих уполномоченных медицинских организациях:
 
БУЗ ОО «Орловский кожно-венерологический диспансер», адрес: г. Орёл, ул. Пушкина, д. 68, тел. +7 (4862) 71–74–06,
БУЗ ОО «Орловский противотуберкулезный диспансер», адрес: г. Орёл, ул. Цветаева, д. 15, тел. +7 (4862) 41–45–53,
БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер», адрес: г. Орёл, ул. Карачевская, д. 42 а, тел. +7 (4862) 77–09–39,
БУЗ ОО «Орловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями», адрес: г. Орёл, ул. Лескова, д. 31, тел. +7 (4862) 59–42–78.

В случае невыполнения иностранными гражданами требований по прохождению дактилоскопической регистрации, фотографированию и медицинскому освидетельствованию сроки их временного пребывания в России будут сокращены, а в случае отказа от выезда за пределы Российской Федерации они будут депортированы, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.