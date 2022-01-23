В Орловской области восемь иностранцев получили документы, подтверждающие прохождение дактилоскопической регистрации и фотографирования

29 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 274–ФЗ в соответствии с которым дактилоскопической регистрации, фотографированию и медицинскому освидетельствованию подлежат иностранцы, въехавшие в Россию с рабочей целью, а также все остальные категории иностранных граждан, прибывшие на срок более 90 дней.

На минувшей неделе восемь иностранных граждан прошли предусмотренные законодательные процедуры по дактилоскопической регистрации, фотографированию, предоставив результаты медицинского освидетельствования, и получили соответствующие документы.





Управление по вопросам миграции регионального УМВД напоминает: трудовым мигрантам отводится 30 дней для прохождения указанных процедур, для всех остальных иностранных граждан – 90 дней с даты въезда в Россию. Прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирования и приём документов о результатах медицинского освидетельствования осуществляется в территориальных органах внутренних дел по месту жительства

Дактилоскопическую регистрацию и фотографирование указанные категории иностранных граждан обязаны будут проходить один раз, а медицинское освидетельствование – при каждом новом въезде в Россию.



Медицинское освидетельствование проходят в следующих уполномоченных медицинских организациях:



г. Орёл, ул. Лескова, д. 31

В случае невыполнения иностранными гражданами требований по прохождению дактилоскопической регистрации, фотографированию и медицинскому освидетельствованию сроки их временного пребывания в России будут сокращены, а в случае отказа от выезда за пределы Российской Федерации они будут депортированы, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.