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7:40, 24 января 2022 года В Знаменском районе продолжится строительство крупной молочной фермы В 2021 году инвестор – АПК «Русь» – вложил в проект 345 миллионов рублей. Дальнейшее финансирование составит 450 миллионов.





В этом году АПК «Русь» планирует инвестировать 450 миллионов рублей в строительство крупной молочной фермы на 1,2 тыс. голов в Знаменском районе. В 2021-м финансирование составило 345 миллионов, было создано 16 рабочих мест, – передаёт сайт областного правительства.

В ближайших планах – обустройство рабочего городка, планировка участка, проведение электроснабжения.





Артём Ежаков





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