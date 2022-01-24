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9:00, 24 января 2022 года В прошлом году почти 9 тысяч жителей Орла участвовали в спортивных мероприятиях В областной столице было организовано свыше сотни событий подобного рода.





В 2021 году в спортивных мероприятиях города Орла приняли участие около 9 тысяч жителей города. Всего за год в городе состоялось 81 физкультурное и спортивное мероприятие, на организацию которых из городского бюджета было направлено почти 660 тысяч рублей. Благодаря городскому спортивно-оздоровительному центру проведено ещё 38 мероприятий по месту жительства на сумму 100 тыс. руб. из внебюджетных источников.





Артём Ежаков





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