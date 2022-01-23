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10:00, 23 января 2022 года Что можно найти в орловском мусоре? Вещи, найденные на помойке, объединились в музейную экспозицию. Коллекцию выброшенных артефактов рассмотрела съёмочная группа ГТРК «Орёл».





На мусоросортировочном комплексе удаётся найти много интересных вещей. Так, для кого-то потеряли ценность бюсты Ленина и Высоцкого. Но уничтожить их не решились – они стали достоянием мини-музея. Идея сохранять найденные при сортировке свидетельства истории пришла руководству. Интересные экспонаты проходят отбор на целостность, качество и эксклюзивность. На пока ещё небольшую коллекцию большие планы есть. Антон Яремкив, главный инженер мусороперерабатывающего завода: «Во многих европейских странах таким ценным коллекционным вещам дают второю жизнь, и мы пошли по этому пути. В дальнейшем все предметы нашего мини-музея будут выставлены за чисто символическую плату на продажу». На аукционной площадке свои раритеты уже продаёт Максим Бруев. Старт позиций - от одного рубля. Дальше - кто больше даст. Билет на олимпиаду 1980 года отправится в Калининград. Новому владельцу в «честном бою» он обошелся в 171 рубль. Максим Бруев, владелец антикварного магазина: «Из-за рубежа покупателей мало на данный момент. Покупают в основном ёлочные игрушки, потому что их можно ещё отправить. Они бы и рады были купить, но у нас по законодательству нельзя отправлять старые предметы. Ещё советская эпоха, конец советской эпохи - можно отправить, а всё, что древнее, уже нельзя». 99% экспонатов из своей винтажной коллекции Максим Бруев перекупил. Бывшие хозяева с радостью, за символическую плату, с ними расстались. Так, коллекционер стал обладателем сервиза и банки кофе к нему впридачу. Жемчужина коллекции – часы, подаренные бывшему владельцу в качестве взятки за проверку. Опытные часовщики подобных не видели: сделаны на орловском заводе, они показывают точное мировое время, порядковый номер написан грифелем. Максим Бруев, владелец антикварного магазина: «Часы, получается, выпускались для какого-то руководящего состава или на подарок». Есть в коллекции и зеркало дореволюционное ручной работы. Состоит оно из двух частей. По народному поверью, когда человек смотрит на своё отражение в большом зеркале, то в маленьком видит себя его ангел-хранитель. Будёновка, самовар, новогодние игрушки, книги - свидетелей военного времени и советской эпохи можно найти и на барахолке. Сюда орловцы приносят то, что копилось годами на чердаках. Свои «сокровища» раскладывают прямо на земле. В Орле таких стихийных «антикварных» точек несколько, работают по выходным. Почти даром отдают не просто старые журналы, монеты или значки, а историю. Здесь сотни предметов ждут, когда снова кому-нибудь понадобятся.





Анна Вайсергисер





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