«Природа зовет» в Новосильский район

Туристический маршрут является частью «Бирюзового кольца России». Он попал в Топ-30 Всероссийского конкурса «Открой свою Россию». Как это скажется на туристической привлекательности региона, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.

«Бирюзовое кольцо России» - туристический маршрут из семи древних городов Орловщины. Храмы и монастыри Болхова, Мценск, Малоархангельск доказывают: нам есть что посмотреть самим и показать гостям. Маршрут выходного дня для любителей активного отдыха - в Новосиле и окрестностях. Зима - не сезон, а вот с весны по осень здесь будет много туристов, обещает Игорь Савушкин.

Игорь Савушкин, заместитель директора туристической компании: «Включает в себя сплавы на катамаранах, сплавы на байдарках, полёты на парапланах, полёты на кайтах, управление кайтами, воздушные змеи, велосипеды. Сплав на байдарках - это два-три часа, за которые мы проходим около 10 километров, если на велосипедах - около 20-30 километров».

Именно этот маршрут с названием «Природа зовёт» вошёл в тридцатку лучших во Всероссийском проекте «Открой свою Россию». Вдвойне ценно, что конкуренция была серьезной: 200 туристических направлений из 60 регионов.

Андрей Карпов, руководитель департамента по проектам развития территорий Орловской области: «Прошло народное голосование, где 77 тысяч голосов было отдано, и для нас тало приятным сюрпризом, что маршрут Орловской области, который проходит по территории Новосильского района, занял уверенное первое место в этом народном голосовании».

Алексея Лепилина можно назвать крестным отцом проекта «Бирюзовое кольцо». Он представлял его на конкурсе в столице. Федеральные и зарубежные эксперты дали участникам новые знания, которые позволят выйти орловскому туризму на новый уровень.

Алексей Лепилин, заместитель начальника управления по реализации проектов развития территорий Орловской области: «Мы можем считать экономику. Не предполагать, как когда-то было - вот, возможно, заработает, а посчитать конкретно: посчитать охват, медиакомпанию, бюджет тура правильно, как это принято».

В областном правительстве считают: эта победа - серьезный шаг для развития местного туризма и надеются: в летнем сезоне Новосильский район станет популярным местом отдыха орловцев и гостей региона.