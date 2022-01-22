В Орле несколько школ закрываются на карантин

Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, это решение принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

Сегодня во время внепланового эфира в соцсетях глава региона сообщил о том, что в Орле, на основании рекомендаций Роспотребнадзора, с 22 января на карантин закрываются школы №№ 17, 19, 21, 22, 24, 27, 50.

Также губернатор сообщил о внеочередном заседании регионального оперативного штаба, которое пройдёт в понедельник. На штабе будет рассматриваться вопрос перехода сотрудников на дистанционнный режим работы.

Как отметил Андрей Клычков, в регионе наблюдается большой ежесуточный прирост заболевших - около 50 человек в сутки.