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12:24, 22 января 2022 года Залегощенских чиновников обязали ликвидировать свалку в селе Золотарево Прокуратуре удалось выиграть суд у районный администрации.





Залегощенский районный суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и обязал чиновников местной администрации ликвидировать несанкционированную свалку ТКО в селе Золотарево. Отходы скапливались возле многокваритирных жилых домов и создавали реальную угрозу ухудшения санитарной обстановки в округе, – сообщили в прокуратуре.





Артём Ежаков





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