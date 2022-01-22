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15:00, 22 января 2022 года Орловца оштрафовали за попытку откупиться от наказания за «пьяную» езду Мужчина заплатит почти в семь раз больше той суммы, которую предлагал инспектору ГИБДД.





В Кромах к штрафу в 100 тысяч рублей приговорен житель Троснянского района, – сообщили в областной прокуратуре. Мужчина признан виновным в попытке дачи взятки инспектору ГИБДД. Водителя с признаками алкогольного опьянения остановили на дороге, и правоохранитель предложил ему пройти освидетельствование. В ответ осужденный предложил инспектору 15 тысяч рублей, попытавшись откупиться от ответственности за «пьяную» езду. Полицейский отказался от денег.





Артём Ежаков





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