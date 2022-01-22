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16:00, 22 января 2022 года В Орле сотрудник Росгвардии вступился за девушку в троллейбусе Мужчина в одиночку задержал двоих дебоширов.





В Орле сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии в одиночку задержал двоих дебоширов, устроивших дебош в троллейбусе. Мужчины находились в салоне транспорта в неадекватном состоянии, и 21-летняя девушка сделала им замечание. В ответ она получила поток бранных слов и телесные повреждения.



Задержанных старший лейтенант передал коллегам. Выяснилось, что один из хулиганов к своим 33 годам уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, – сообщили в Росгвардии.





Артём Ежаков





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