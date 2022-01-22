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17:00, 22 января 2022 года Орловцам напомнили об индексации ряда соцвыплат С 1 февраля она составит 8,4%.





В Орловской области с 1 февраля на 8,4% проиндексируют несколько видов социальных выплат, – напоминает региональный информационный портал. Речь идет о материнском капитале, выплатах ветеранам, пособиям по беременности и родам, пособиям по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан, единовременном пособии при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, а также другим мерам соцподдержки.





Артём Ежаков





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