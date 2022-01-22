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18:00, 22 января 2022 года В Ливнах капитально отремонтируют местный краеведческий музей Сейчас заказчик готовится к поиску подрядчика.





В Ливнах в рамках нацпроекта «Культура» за 5,7 миллиона рублей капитально отремонтируют здание местного краеведческого музея. Сейчас заказчик готовится к поиску подрядчика, – сообщает областной информационный портал.



Будут отремонтированы кровля и фасад здания, входная группа, фойе и лестница на второй этаж. В демонстрационных залах и рабочих кабинетах первого этажа уложат новые полы, на втором – выполнят облицовку потолка. Также за счет средств депутатов облсовета планируется полностью заменить отопительную систему.





Артём Ежаков





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