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13:00, 22 января 2022 года 340 орловцев накануне заболели COVID-19 Скончался 1 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 73 850).



Накануне выписан 71 орловец (всего – 67 901), умер 1 человека – 1 596 всего.



Коллективный иммунитет в регионе по-прежнему составляет 75,6%. Области удалось добиться показателя охвата тестированием не менее 300 на 100 тыс. населения.





Артём Ежаков





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