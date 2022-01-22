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14:00, 22 января 2022 года

Две орловчанки отдали телефонным мошенникам 280 тысяч рублей

Злоумышленники использовали классические схемы – «родственник в беде» и «ваши деньги в опасности».


В Орловской области расследуются два уголовных дела о мошенничестве, совершенном в отношении двух женщин, – сообщили в областном УМВД. Оба раза злоумышленники использовали довольно старые схемы, но, к сожалению, преступникам по-прежнему удается выманивать у граждан крупные суммы. Как затем признавались сами потерпевшие, о подобных случаях они знали, но даже не заподозрили, что их обманывают. 

31-летней кромчанке злоумышленники позвонили, чтобы якобы уточнить, не оформляла ли она заявку на получение кредита. Услышав отрицательный ответ, девушке заявили, что это почерк мошенников, поэтому ей нужно самой оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Так кромчанка и поступила, лишившись 180 тысяч рублей.

А 72-летняя пенсионерка из Орла потеряла 100 тысяч рублей, спасая родственницу от ответственности за мнимое ДТП. Причем злоумышленники требовали за «решение проблем» целый миллион. Женщина позвонила родным только когда отдала деньги неизвестному парню, который пришел их забрать.


Артём Ежаков


 
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