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13:17, 22 января 2022 года В Орле пропал 12-летний мальчик Вадим Генералов ушел из дома 21 января 2022 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.





Отделом полиции № 2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу устанавливается местонахождение 12-летнего Вадима Генералова, который 21 января 2022 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза тёмно-карие.



Был одет: тёмно-синяя куртка с капюшоном, черная вязаная шапка, черные брюки, зимние ботинки.



Всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам 02 (102 с сотового) или 8 (4862) 40-06-52; 8 (4862) 76-42-05.





Артём Ежаков





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