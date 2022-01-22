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14:53, 22 января 2022 года Все образовательные и культурные учреждения Орла уходят на недельный карантин Занятия продолжатся в удаленном режиме.





Все образовательные и культурные учреждения Орла переходят на удаленный режим работы с 24 по 29 января.

«В связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 и другими ОРВИ с 24 по 29 января 2022 года общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, кружки, творческие студии и секции учреждений культуры Орла переходят на дистанционный режим работы», – заявили в мэрии. В течение недели в закрытых учреждениях предстоит провести санобработку. Главам поручено следить за уровнем заболеваемости учеников и персонала для принятия дальнейших решений.





Артём Ежаков





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