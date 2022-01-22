Все образовательные и культурные учреждения Орла уходят на недельный карантин

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14:53, 22 января 2022 года
Все образовательные и культурные учреждения Орла уходят на недельный карантинЗанятия продолжатся в удаленном режиме.
Все образовательные и культурные учреждения Орла переходят на удаленный режим работы с 24 по 29 января.
В течение недели в закрытых учреждениях предстоит провести санобработку. Главам поручено следить за уровнем заболеваемости учеников и персонала для принятия дальнейших решений.
«В связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 и другими ОРВИ с 24 по 29 января 2022 года общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, кружки, творческие студии и секции учреждений культуры Орла переходят на дистанционный режим работы»
, – заявили
в мэрии.
Артём Ежаков