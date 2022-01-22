Орловцев с легкими симптомами ОРВИ призывают самостоятельно приходить в поликлинику

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У меня огромная, человеческая просьба к тем, у кого симптомы (невысокая температура, нет ярких проявлений коронавируса и так далее) позволяют прийти в поликлинику самим. Пожалуйста, сделайте это! Там – всё значительно быстрее, там созданы все меры эпидемиологической безопасности. После выезда врача на дом вам придется ждать ещё и последующего выезда на дом лаборатории для тестирования на COVID-19. Это – тоже время и тоже риски для вас и членов вашей семьи, это – отсроченное лечение. В поликлинике – приём гарантирован, такие же врачи, осмотр на месте, оперативно (сразу!) направление на тестирование или необходимое обследование, автоматическое оформление листка нетрудоспособности».