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15:21, 22 января 2022 года

Орловцев с легкими симптомами ОРВИ призывают самостоятельно приходить в поликлинику

Об этом жителей региона попросил губернатор Андрей Клычков.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям региона с просьбой самостоятельно приходить в поликлинику с легкими симптомами ОРВИ. Он подчеркнул, что сейчас на структуру здравоохранения легла очередная колоссальная нагрузка, связанная с распространением коронавируса.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У меня огромная, человеческая просьба к тем, у кого симптомы (невысокая температура, нет ярких проявлений коронавируса и так далее) позволяют прийти в поликлинику самим. Пожалуйста, сделайте это! Там – всё значительно быстрее, там созданы все меры эпидемиологической безопасности. После выезда врача на дом вам придется ждать ещё и последующего выезда на дом лаборатории для тестирования на COVID-19. Это – тоже время и тоже риски для вас и членов вашей семьи, это – отсроченное лечение. В поликлинике – приём гарантирован, такие же врачи, осмотр на месте, оперативно (сразу!) направление на тестирование или необходимое обследование, автоматическое оформление листка нетрудоспособности».



Артём Ежаков


 
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