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11:06, 23 января 2022 года В Орловской области ищут пропавшего Ивана Замуруева Местонахождение молодого человека не известно с 19 января.





18-летний Иван Григорьевич Замуруев пропал 19 января 2022 года. Его приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.



Одежда: серо-чёрная куртка с капюшоном, серые спортивные штаны, коричневая вязаная шапка, чёрный кроссовки. С собой имеет чёрный рюкзак.





Как сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», юноша нуждается в медицинской помощи. Если вы знаете местонахождение Ивана Замуруева, сообщите по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.



Также поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» просит помощи добровольцев. Вся информация в группе отряда в ВК.





Орловское Информбюро





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