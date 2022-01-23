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11:06, 23 января 2022 года

В Орловской области ищут пропавшего Ивана Замуруева

Местонахождение молодого человека не известно с 19 января.


18-летний Иван Григорьевич Замуруев пропал 19 января 2022 года. Его приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Одежда: серо-чёрная куртка с капюшоном, серые спортивные штаны, коричневая вязаная шапка, чёрный кроссовки. С собой имеет чёрный рюкзак.


Как сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», юноша нуждается в медицинской помощи. Если вы знаете местонахождение Ивана Замуруева, сообщите по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» просит помощи добровольцев. Вся информация в группе отряда в ВК.


Орловское Информбюро


 
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