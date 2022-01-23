В Орловской области – 350 новых случаев заражения COVID-19

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11:25, 23 января 2022 года
В Орловской области – 350 новых случаев заражения COVID-19В регионе введён удаленный режим работы для непривитых сотрудников организаций, а также лиц старше 60 лет.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировано 74 200 случаев заражения.
Накануне после выздоровления выписано 67 человек. Всего с болезнью справились 67 968 человек. Скончались от последствий болезни 1598 человек, двое – за последние сутки.
Коллективный иммунитет в регионе немного повысился и сейчас составляет 76,5%.
Орловское Информбюро