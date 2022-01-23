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11:26, 23 января 2022 года Михаил Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на ковид Срок поручения - до 1 февраля.





Как сообщает сайт российского правительства, премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность цен ПЦР-исследований на наличие COVID-19.



Срок исполнения поручения — 1 февраля.



Также сообщается, что правительство начинает реализацию плана по дополнительным мерам по борьбе с распространением в РФ «Омикрон»-штамма коронавируса и подготовке системы здравоохранения к пациентам с инфекцией.

Документ обсуждался 18 января на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Главы регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.





Орловское Информбюро





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