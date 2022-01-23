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12:46, 23 января 2022 года В Орловской области временно приостановят работу фуд-кортов и детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах Соответствующее решение принято сегодня на внеочередном заседании регионального оперштаба.





Сегодня состоялось внеочередное заседание регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.



В связи с ростом в регионе заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ принято решение временно приостановить деятельность детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях.



Также решено запретить на территории Орловской области работу фуд-кортов, за исключением организации доставки и работы навынос.



Соответствующие изменения будут внесены в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».





Орловское Информбюро





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