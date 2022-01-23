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12:49, 23 января 2022 года

В Орловской области на дистанционную работу переведут не менее 30 процентов сотрудников органов госвласти

Соответствующее решение принято сегодня на внеочередном заседании регионального оперштаба.


Сегодня состоялось внеочередное заседание регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В связи с ростом в регионе заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а также гриппом и ОРВИ, руководителям органов государственной власти поручено обеспечить перевод не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный формат осуществления профессиональной служебной деятельности.

Главам муниципальных образований Орловской области рекомендовано провести работу по переводу на дистанционный формат работы муниципальных служащих. Срок исполнения - 24 января.


Орловское Информбюро


 
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