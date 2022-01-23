Главная » Новости



12:55, 23 января 2022 года Служба «122» в Орле будет работать круглосуточно Об этом говорили на заседании регионального оперштаба.





Сегодня состоялось внеочередное заседание регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.



На заседании принято решение обеспечить круглосуточную работу системы «122», а также увеличить количество телефонных линий и работающих на них операторов. Сейчас, как сообщил глава орловского облздрава Станислав Шувалов, в колл-центре пока работают 9 человек. Для работы привлекут людей, имеющих медицинскую подготовку для осуществления консультаций граждан по вопросам, связанным, в том числе с новой коронавирусной инфекцией.



Кроме того, принято решение привлечь дополнительных специалистов для работы в регистратурах и колл-центрах городских поликлиник и центральных районных больниц для обеспечения оперативной обработки поступающих звонков. Для этой работы привлекут врачей – специалистов узкого профиля.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2