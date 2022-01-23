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Главная » Новости

13:08, 23 января 2022 года

Главам районов Орловской области рекомендовано самим принять решение о переводе школ на дистанционку

Все учреждения образования и культуры города Орла переходят на дистанционный режим работы с 24 января.


Сегодня состоялось внеочередное заседание регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

На заседании принято решение:

Перевести на обучение с использованием дистанционных технологий и электронного обучения с 24 января по 29 января 2022 года включительно:
  • общеобразовательные организации города Орла;
  • все организации дополнительного образования Орловской области;
  • общеобразовательные организации, подведомственные департаменту образования Орловской области.

Провести санитарную обработку помещений образовательных организаций.

Рекомендовать главам муниципальных образований предусмотреть возможность перевода обучающихся общеобразовательных организаций на обучение с использованием дистанционных технологий в зависимости от эпидемиологической ситуации, складывающейся в муниципальном образовании.


Орловское Информбюро


 
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