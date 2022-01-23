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13:08, 23 января 2022 года Главам районов Орловской области рекомендовано самим принять решение о переводе школ на дистанционку Все учреждения образования и культуры города Орла переходят на дистанционный режим работы с 24 января.





Сегодня состоялось внеочередное заседание регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.



На заседании принято решение:



Перевести на обучение с использованием дистанционных технологий и электронного обучения с 24 января по 29 января 2022 года включительно:

общеобразовательные организации города Орла;

все организации дополнительного образования Орловской области;

общеобразовательные организации, подведомственные департаменту образования Орловской области.

Провести санитарную обработку помещений образовательных организаций.



Рекомендовать главам муниципальных образований предусмотреть возможность перевода обучающихся общеобразовательных организаций на обучение с использованием дистанционных технологий в зависимости от эпидемиологической ситуации, складывающейся в муниципальном образовании.





Орловское Информбюро





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