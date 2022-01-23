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13:44, 23 января 2022 года

Заболеваемость коронавирусом в Орловской области увеличилась на 72,6 % по сравнению с прошлой неделей

Об этом сегодня сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.


На сегодня в Орловской области всего зарегистрировано 74 200 случаев новой коронавирусной инфекции, из них за последние сутки - 350.

На 3 календарной неделе 2022 года в регионе отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 72,6 % по сравнению с предшествующей неделей.

В структуре заболевания COVID-19 снизился удельный вес пневмоний до 6,4%, ОРВИ составили 93,6%. Уровень госпитализации сохраняется на уровне предыдущих недель.

Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди возрастных групп 18-39 лет, а также лиц старше 65 лет и подростков (15-17 лет). Отмечается значительный рост среди детского населения.


Как отметил Румянцев, пока в регионе фиксируется штамм «дельта». «Омикрон» обнаружен в 8,2% исследованных на первой календарной неделе проб.


Орловское Информбюро


 
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