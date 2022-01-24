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10:06, 24 января 2022 года Госдума рассмотрит проект закона о местном самоуправлении Законопроект направлен на повышение эффективности работы местного самоуправления за счёт консолидации финансовых, организационных, кадровых и иных ресурсов. Для этого предлагается все поселения объединять в городские или муниципальные округа в границах нынешних муниципальных районов.





На следующей неделе, 26 января 2022 года, депутаты Государственной Думы Российской Федерации рассмотрят в первом чтении проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом сообщает Telegram-канал «Телеграммы из Орла».



Законопроект направлен на повышение эффективности работы местного самоуправления за счёт консолидации финансовых, организационных, кадровых и иных ресурсов. Для этого предлагается все поселения объединять в городские или муниципальные округа в границах нынешних муниципальных районов.

Антон Рудаков, член Орловского облизбиркома: «Новый закон о местном самоуправлении сократит число депутатов и повлияет на региональные выборы. Федеральный закон меняют и приближают к сложившейся реальности. Число муниципальных депутатов с тех пор как регионам самим дали право выбирать систему МСУ постоянно сокращается, ведь муниципальные образования уже объединяются в муниципальные или городские округа. Например, множество сельских поселений Орловского района Орловской области с более 180 сельскими депутатами преобразовали в муниципальный округ, где осталось только 24 народных избранников. Такая оптимизация полезна и этот эффект будет только усиливаться». Одноуровневая организация местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, исключит дублирование полномочий между поселениями и районом и повысит эффективность расходования бюджетных средств



В случае принятия законопроекта реформа МСУ начнется уже в 2023 году и завершится к 2028 году.





Орловское Информбюро





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