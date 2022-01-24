понедельник 24.01.2022 16:47:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:06, 24 января 2022 года

Госдума рассмотрит проект закона о местном самоуправлении

Законопроект направлен на повышение эффективности работы местного самоуправления за счёт консолидации финансовых, организационных, кадровых и иных ресурсов. Для этого предлагается все поселения объединять в городские или муниципальные округа в границах нынешних муниципальных районов.


На следующей неделе, 26 января 2022 года, депутаты Государственной Думы Российской Федерации рассмотрят в первом чтении проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом сообщает Telegram-канал «Телеграммы из Орла».

Законопроект направлен на повышение эффективности работы местного самоуправления за счёт консолидации финансовых, организационных, кадровых и иных ресурсов. Для этого предлагается все поселения объединять в городские или муниципальные округа в границах нынешних муниципальных районов.
Антон Рудаков, член Орловского облизбиркома: «Новый закон о местном самоуправлении сократит число депутатов и повлияет на региональные выборы. Федеральный закон меняют и приближают к сложившейся реальности. Число муниципальных депутатов с тех пор как регионам самим дали право выбирать систему МСУ постоянно сокращается, ведь муниципальные образования уже объединяются в муниципальные или городские округа. Например, множество сельских поселений Орловского района Орловской области с более 180 сельскими депутатами преобразовали в муниципальный округ, где осталось только 24 народных избранников. Такая оптимизация полезна и этот эффект будет только усиливаться».
Одноуровневая организация местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, исключит дублирование полномочий между поселениями и районом и повысит эффективность расходования бюджетных средств

В случае принятия законопроекта реформа МСУ начнется уже в 2023 году и завершится к 2028 году.


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.