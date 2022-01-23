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14:31, 23 января 2022 года Андрей Клычков поручил активизировать работу по использованию экспресс-тестов для диагностики COVID-19 на территории региона Об этом речь шла сегодня на внеочередном заседании регионального оперативного штаба.





Сегодня на внеочередном заседании регионального оперативного штаба Андрей Клычков отметил низкий уровень использования экспресс-тестов. Он подчеркнул, что зачастую у пациентов, попадающих в стационарные лечебные учреждения, нет времени ждать результата анализа на COVID-19 в течение нескольких дней.



Андрей Клычков: «Любой человек, попадающий в стационарные лечебные учреждения, должен иметь возможность пройти экспресс-тестирование на COVID-19, это позволит не допустить заноса инфекции. Любой пациент с признаками ОРВИ, обращающийся в медицинское учреждение, также должен проходить тестирование на коронавирусную инфекцию».

Глава региона особо подчеркнул, что без тестирования на COVID-19 не должно быть выхода врача на дом к пациенту с симптоматикой.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в регион в настоящее время поступило уже свыше 16 тысяч экспресс-тестов для диагностики COVID-19.





Орловское Информбюро





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