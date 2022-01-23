воскресенье 23.01.2022 19:49:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:18, 23 января 2022 года

Орловских водителей просят помочь найти пропавшего юношу

Поисковики просят отсмотреть записи видеорегистраторов.


19 января 2022 года пропал Замуруев Иван Григорьевич. Поиск юноши ведут члены поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Добровольцы благодарят всех, кто оказывает помощь. Также поисковики обращаются к водителям:

«Просим всех, кто проезжал в городе Орле Железнодорожный район в период с 19.01.22 г. с 19:30 и по 19:30 21.01.22г. по: ул. Фомина, ул. 5 Августа, 1-я Курская, 2-я Курская, 3-я Курская, 4-я Курская, а также по ул. находящимся в районе ЦУМ, предоставить записи с автомобильных регистраторов. Водители, пожалуйста, внимательно просмотрите записи, возможно, на них попал пропавший Замуруев Иван Григорьевич.

Просим всем, кто может предоставить записи, позвонить на горячую линию отряда 8(800)700-54-52 или сообщить об этом любым удобным для Вас способом инфоргам поиска: Википедия (Ирина) 89536239033
Konditer (Екатерина) 89803611250».

18-летний Иван Григорьевич Замуруев пропал 19 января 2022 года. Его приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Одежда: серо-чёрная куртка с капюшоном, серые спортивные штаны, коричневая вязаная шапка, чёрные кроссовки. С собой имеет чёрный рюкзак.


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.