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15:18, 23 января 2022 года Орловских водителей просят помочь найти пропавшего юношу Поисковики просят отсмотреть записи видеорегистраторов.





19 января 2022 года пропал Замуруев Иван Григорьевич. Поиск юноши ведут члены поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Добровольцы благодарят всех, кто оказывает помощь. Также поисковики обращаются к водителям:



«Просим всех, кто проезжал в городе Орле Железнодорожный район в период с 19.01.22 г. с 19:30 и по 19:30 21.01.22г. по: ул. Фомина, ул. 5 Августа, 1-я Курская, 2-я Курская, 3-я Курская, 4-я Курская, а также по ул. находящимся в районе ЦУМ, предоставить записи с автомобильных регистраторов. Водители, пожалуйста, внимательно просмотрите записи, возможно, на них попал пропавший Замуруев Иван Григорьевич.



Просим всем, кто может предоставить записи, позвонить на горячую линию отряда 8(800)700-54-52 или сообщить об этом любым удобным для Вас способом инфоргам поиска: Википедия (Ирина) 89536239033

Konditer (Екатерина) 89803611250».



18-летний Иван Григорьевич Замуруев пропал 19 января 2022 года. Его приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.



Одежда: серо-чёрная куртка с капюшоном, серые спортивные штаны, коричневая вязаная шапка, чёрные кроссовки. С собой имеет чёрный рюкзак.





Орловское Информбюро





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