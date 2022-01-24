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9:45, 24 января 2022 года В орловских медучреждениях приостановлен плановый прием пациентов Соответствующее решение было принято на вчерашнем внеочередном заседании регионального оперштаба по коронавирусу.





В Орловской области по причине значительного увеличения числа заболевших COVID-19 и резкой нагрузки на медучреждения принято решение приостановить плановый прием пациентов в больницах и поликлиниках, в том числе детских. Исключение – прием для выписки рецептов. Соответствующая мера была введена на вчерашнем внеочередном заседании регионального оперштаба по коронавирусу.





Артём Ежаков





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