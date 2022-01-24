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10:13, 24 января 2022 года Ряд домов в Северном районе Орла до середины дня отключен от горячего водоснабжения Восстановить подачу планируют до 14:00.





24 января в Северном районе Орла до 14:00 из-за проверки бойлеров отключено горячее водоснабжение ряда домов. Речь идет о следующих адресах:



• ул. Металлургов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 (детский сад № 74), 16, 18, 19, 20, 21, 23, 27;

• Московское шоссе, 111, 157, 161, 163, 165, 167;

• ул. Раздольная, 43, 45, 49, 55;

• ул. Блынского, 2, 2а, 4.





Артём Ежаков





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