понедельник 24.01.2022 16:48:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

10:31, 24 января 2022 года

Новые троллейбусные маршруты в Орле начнут работу с 3 февраля

Речь идет о троллейбусах № 2 и № 7, которые заменят троллейбусы № 1 и № 8 соответственно.


С 3 февраля 2022 года на городские маршруты Орла выйдут троллейбусы № 2 и № 7, заменяющие троллейбусы № 1 и № 8 соответственно. Об этом заявили в мэрии.

Маршрут № 2 будет ходить из микрорайона на Наугорское шоссе через ул. Герцена, № 7 – от пер. Южного на автовокзал через Советский район. Количество электротранспорта на линии не изменится.

В качестве причин, побудивших власти взяться за изменение транспортной схемы, называются просьба ТПП – маршрутки дублируют троллейбусы и заявки жителей с просьбой сделать дополнительные маршруты из микрорайона на Наугорское шоссе. Также в будущем власти планируют отказаться от маршрута № 17.


 

Инфографика мэрии Орла


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.