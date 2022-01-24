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10:31, 24 января 2022 года Новые троллейбусные маршруты в Орле начнут работу с 3 февраля Речь идет о троллейбусах № 2 и № 7, которые заменят троллейбусы № 1 и № 8 соответственно.





С 3 февраля 2022 года на городские маршруты Орла выйдут троллейбусы № 2 и № 7, заменяющие троллейбусы № 1 и № 8 соответственно. Об этом заявили в мэрии.



Маршрут № 2 будет ходить из микрорайона на Наугорское шоссе через ул. Герцена, № 7 – от пер. Южного на автовокзал через Советский район. Количество электротранспорта на линии не изменится.



В качестве причин, побудивших власти взяться за изменение транспортной схемы, называются просьба ТПП – маршрутки дублируют троллейбусы и заявки жителей с просьбой сделать дополнительные маршруты из микрорайона на Наугорское шоссе. Также в будущем власти планируют отказаться от маршрута № 17.







Инфографика мэрии Орла





Артём Ежаков





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