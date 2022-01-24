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11:30, 24 января 2022 года Вложившимся в долевое строительство многоквартирного дома в Нарышкино вернут деньги Дальнейшее возведение здания признано нецелесообразным.





Вложившимся в долевое строительство многоквартирного дома в пгт. Нарышкино вернут деньги. Соответствующее ходатайство о компенсации уже подано в «Фонд защиты граждан – участников долевого строительства». Дальнейшее возведение здания признано нецелесообразным, – сообщает сайт регионального правительства. Это уже седьмой объект долевого строительства, по которому принято решение о выплатах пострадавшим. Им уже вернули порядка 535,5 млн рублей.





Артём Ежаков





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