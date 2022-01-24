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11:28, 24 января 2022 года Итоги года и будущее орловского села Урожай, выращенный в 2021 году на землях Орловщины, стал одним из рекордных, оправдав надежды аграриев.





Как следует из рейтинга 100 прибыльных компаний Орловской области, представленных сетевым изданием «Орловские Новости», 47 компаний с прибылью от 54 миллионов до 2,3 миллиарда рублей заняты выращиванием сельскохозяйственных культур. Ещё несколько предприятий заняты переработкой сельхозпродукции и производством сахара или растительного масла. Несколько компаний добились превосходных финансовых результатов на обслуживании растениеводства, обеспечивая его машинами и удобрением. Лидер рейтинга – самый прибыльный субъект орловской экономики, АО «Авангард-Агро» - заработал свыше 4 миллиардов рублей чистой прибыли на торговле сельскохозяйственным сырьём. Таким образом, подводит итог эксперт кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Светлана Букалова, Орловская область закрепляет свой статус аграрного региона. Успехи орловской торговли, строительства и промышленности не идут ни в какое сравнение с объёмами аграрного, прежде всего зернового (ориентированного на экспорт) производства. В то же время эксперт обращает внимание, что по данным, приведённым в 8-м выпуске информационно-аналитического Web-журнала «Орловская область: Аналитика, цифры, факты», в сельском хозяйстве трудятся лишь 10% жителей области, и за последние 5 лет численность занятых в сельском хозяйстве снизилась почти на 2%. Лишь каждый третий сельский житель работает в сельском хозяйстве. Эти цифры, по мнению эксперта, свидетельствуют о высокоинтенсивном сельскохозяйственном производстве, процветающем на Орловщине. Одновременно авторы Web-журнала отмечают сокращение рынка труда в сельской местности. Таким образом, экономическое развитие вступает в противоречие с потребностями социального развития сельской местности. Правительство Орловской области делает ставку на повышение качества жизни на сельских территориях за счёт участия в государственных программах и реализации национальных проектов. Это позволяет реконструировать общественные территории и объекты соцкультбыта, улучшить доступность медицинской помощи (не решая при этом проблему дефицита медицинских кадров), отремонтировать дороги, разбитые тяжёлой техникой крупных агрохолдингов. Ставка при диверсификации сельской экономики делается на внутренний туризм. Но реализуемые в настоящий момент государственные проекты поддержки села не связаны прибыльной, жизнеспособной, естественной для села отраслью - сельскохозяйственным производством и переработкой. Светлана Букалова замечает, что аграрные корпорации, получающие прибыль на орловской земле, не вкладывают её в развитие человеческого капитала региона пребывания. Вместо них это должно делать государство. По мнению эксперта, развитие внутреннего туризма на «малых территориях» является скорее утопией, чем панацеей. Успешные инициативы, представленные на «Форуме малых городов», требуют весьма серьёзных инвестиций. Пока на Орловщине не заявлено ни одного проекта схожего масштаба и качества. Их появлению препятствует и то, что подобные проекты ориентированы на платёжеспособную московскую публику, Орловщина же, при наличии «легенд и преданий, ландшафтов и пейзажей, уходящего в глубины веков историко-культурного наследия» - не обладает особыми конкурентными преимуществами перед регионами, расположенными ближе к Москве и точно также располагающими легендами и пейзажами. Отмечая противоречие между высокоприбыльным сельским хозяйством и деградирующей социальной средой села, Светлана Букалова указывает на актуальность выработки региональной властью реалистичных механизмов сохранения и восстановления социальной основы крупного сельскохозяйственного производства – квалифицированных кадров, конкурентных с городскими зарплат, условий труда и жизни. Без решения этой задачи сельскохозяйственное производство рискует стать совершенно изолированным от своей материальной основы – орловской деревни, как это уже случилось в Подмосковье, где в сельском хозяйстве заняты преимущественно сезонные рабочие из Средней Азии.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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