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11:50, 24 января 2022 года

Треть россиян собираются подрабатывать в 2022 году

Более трети россиян собираются подрабатывать в будущем году. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса «Зарплата.ру», проведенного в период 20-24 декабря среди 1 902 россиян.


Около 34% респондентов сообщили, что собираются подрабатывать в 2022 году. При этом 22% из них уже имеют подработку, а 12% только планируют начать совмещать основной вид деятельности с дополнительным.
 
Главные причины для подработки, по свидетельству участников опроса: нехватка зарплаты на жизнь и пропитание – 44,1%, кредитные и ипотечные долги – 17,6%, наличие свободного времени, что позволяет увеличить доход – 29,4, есть собственный бизнес, который можно совмещать с другой деятельностью для заработка - 8,8%.
 
Порядка 44% имеющих подработку респондентов отметили, что тратят на дополнительную занятость не более 5 часов в неделю, 29% имеют непредсказуемый временной график, 12% – уделяют второй работе до 10 часов в неделю, 15% – более 10 часов.
 
Эксперт кафедры «Политология и государственная политика» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Максим Бочанов отметил, что высокая инфляция и отсутствие роста реальных доходов населения подталкивают людей искать дополнительные источники заработка. Этому способствует и быстро меняющийся рынок труда, предоставляющий все больше возможностей для удаленной работы, растет число вакансий с гибким графиком и частичной занятостью. Однако постоянная занятость быстро приводит человека к выгоранию, и здесь нужен здоровый баланс между желанием заработать и реальной оценкой своих возможностей.



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС


 
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