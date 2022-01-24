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12:16, 24 января 2022 года Орловская область выполнила план осеннего призыва Об этом заявил военный комиссар региона Дмитрий Примак.





В Орловской области полностью выполнен план осеннего призыва, – заявил на аппаратном совещании военный комиссар региона Дмитрий Примак. В воинские части отправились 511 парней. 336 человек не удалось оповестить о необходимости явки на призывные мероприятия. Молодые люди находятся в розыске.



План на весенний призыв ожидается на уровне прошлогоднего – тысяча человек. Традиционно кампания проводится с 1 апреля по 15 июля.





Артём Ежаков





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