Главная » Новости



17:10, 24 января 2022 года Команда Орловского государственного университета попала в Высшую лигу КВН Она начнет выступления в 2022 году.





Команда Орловского государственного университета «Ровеньки» вышла в Высшую лигу КВН и начнет выступления в сезоне 2022 года.



Команда основана в 2015 году в одноименном городе Луганской области, и с этого года представляет Орел. «Ровеньки» были финалистами Премьер-лиги КВН 2020 года. В прошлом году команда стала Чемпионом Юго-Западной лиги КВН.



Фото с сайта правительства Орловской области





Артём Ежаков





Новости СМИ2