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12:30, 24 января 2022 года Больше полумиллиарда рублей жители Орловщины должны фонду капитального ремонта Эта сумма набежала за несколько лет. Фактически - это не отремонтированные дома, крыши и не обновленные лифты. Возмещать задолженность фонд будет поднятием тарифов - они уже утверждены. Новые цифры орловцы увидят уже в февральских платёжках. Взносы вырастут на треть. Что к этому привело, сколько теперь будем платить, и как новый тариф повлияет на ситуацию, рассказал и.о. директора регионального фонда капремонта МКД на территории Орловской области Владимир Слизовский.





С 1 января в Орловской области выросли тарифы на капитальный ремонт. Насколько изменились цифры? - Да, действительно, тариф повысился. Стоимость капитального ремонта составляла 6 рублей 86 копеек. С 1 числа она повысилась до 9 рублей 49 копеек. К примеру, за квартиру 60 кв. метров платили 417 рублей 09 копеек. Теперь он будет платить 994 рубля 08 копеек. Орловщина стала единственным регионом, где поднялись тарифы? И какая сейчас ситуация в других регионах ЦФО? - Тариф поднимается по всей стране. Величина тарифа зависит от того, насколько поднимался тариф в течение последних лет. Мы, к сожалению, с 2015 года не поднимали тариф. Единственное - в 2020 году тариф подняли на 4%, но это не дало результата. Кроме того, с декабря 2020 года лавинообразно подскочили цены на строительные материалы - такие как металл, дерево и утеплитель. Также у строителей росли зарплаты, затраты на механизмы и ГСМ - возрастают. Работая с новым тарифом, какую сумму за год должен собрать фонд капитального ремонта? насколько она будет отличаться от суммы прошлого года? И какую работу вы сможете выполнить на эти деньги? - Сейчас сформирована программа капремонта на 2022 год в размере 1 миллиард 689 миллионов рублей. Это должно быть собрано, плюс - это остатки с прошлого года. Сформирован список порядка 88 домов. 28 домов - с лифтами, то есть 118 лифтов надо будет заменить. И отремонтировать 164 кровли по области. Как это отличается от показателей 2021 года? - В 2021 году по действующей программе было 28 домов, лифтов не было, было 63 кровли. Вы сказали, есть деньги - перетекающие. Что это такое? Это задолженность? - Да, задолженность имеется. И физические лица должны, и юридические лица, и муниципальные образования. Задолженность составляется сейчас порядка 636 миллионов. Львиная доля это физические лица и муниципалитеты. Из года в год это копилось, получается недофинансирование фонда капремонта. Дома, которые окажутся в конце программы, не на что будет строить. Дефицит составит порядка 20 миллиардов рублей.





Антон Киселёв





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