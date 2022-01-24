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14:45, 24 января 2022 года В Орловской области зарегистрировано почти трехкратное превышение смертности над рождаемостью Орелстат сравнил показатели 11 месяцев прошлого и позапрошлого годов.





Территориальный орган службы статистики опубликовал новый отчёт о демографической ситуации в Орловской области. Он сравнивает показатели 11 месяцев 2021 и 2020 годов.



Согласно данным, в январе-ноябре прошлого года смертность превысила рождаемость почти втрое. За этот период в регионе зарегистрировали смерть 13 621 человека, в то время как родилось 4 938 младенцев. Таким образом, естественная убыль населения за этот период составила 8 683 орловца. С января по октябрь скончалось 34 ребенка в возрасте до 1 года – на 5 смертей больше, чем в 2020-м.



По сравнению с позапрошлым годом, за 11 месяцев 2021-го родилось на 269 человек меньше и умерло на 2 212 граждан больше.





Артём Ежаков





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