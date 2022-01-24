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16:00, 24 января 2022 года 368 орловцев накануне заболели COVID-19 Скончались 4 человека.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 368 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 74 568).



Накануне выписано 62 орловца (всего – 68 030), умерло 4 человека – 1 602 всего.



Коллективный иммунитет в регионе по-прежнему составляет 76,5%.





Артём Ежаков





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